2020, AGOSTO AZZURRO - Il Barça si impone, poi la ripresa a Castel di Sangro

Nel mesa di agosto si chiude la Serie A: il Napoli, già sicuro del settimo posto in classifica, affronta in casa la Lazio, chiudendo il campionato con una vittoria. Gara nervosa, che vede gli azzurri superare anche con carattere la compagine biancoceleste, che al contrario nonostante la sconfitta termina con in tasca la qualificazione alla Champions League.

Ma non solo il campionato. Agosto è anche il mese della Champions League (che intanto riprende, cosi come buona parte delle competizioni nazionali), con il Napoli chiamato a giocarsi la qualificazione contro il Barcellona.

Gli azzurri arrivano al Camp Nou consapevoli di poter fare il colpaccio che, però, alla fine non arriva. Un Barcellona non particolarmente irresistibile si impone, eliminando la squadra di Gattuso.

Tiene banco poi il mercato, con Allan che di fatto si accorda con l'Everton e si appresta a lasciare Napoli. Intanto, dopo qualche giorno di vacanza, gli azzurri si incontrano a Castel di Sangro per il giorno di ritiro pre campionato, in vista della nuova stagione. Il Napoli rinuncia, cosi, al consueto appuntamento con Dimaro, per preparare la stagione in Abruzzo.