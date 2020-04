A che temperatura muore il coronavirus? L'ultimo studio francese: "L'estate non lo uccide"

Con l'estate il coronavirus è destinato a scomparire? Non di certo per il troppo caldo, stando a quanto asseriscono gli scenziati dell'Università Aix-Marseille. Arriva dalla Francia l'ultimo studio circa la temperatura alla quale muore il virus. Gli studiosi guidati dal professor Remi Charrel hanno esposto i ceppi del patogeno a 60° per un'ora e il risultato è stato che il calore non è riuscito ad ucciderli tutti. In un altro test condotto a 92° per 15 minuti, invece, l'efficacia è stata totale. A riportarlo è l'edizione online del quotidiano francese La Provence.