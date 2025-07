Gyokeres chiude con il Portogallo, vuole la Premier: "Ha anche lasciato la fidanzata"

Viktor Gyokeres continua a far parlare di sé non solo per le sue prodezze sul campo e l'interesse dei top club di Premier League come Arsenal e Manchester United, ma anche per la sua vita privata. L'attaccante svedese, infatti, si è separato dalla fidanzata Inês Aguiar, come riportato dal quotidiano portoghese Correio da Manha.

Una fonte vicina alla coppia ha rivelato i dettagli della rottura: "Viktor non vuole nulla che lo leghi al Portogallo, soprattutto perché ha già deciso che non continuerà allo Sporting la prossima stagione. Prima di andare in vacanza, ha parlato con Inês, le ha spiegato cosa provava e lei era anche in un certo senso preparata, anche se per lei è stata una cosa difficile, perché gli voleva molto bene". Una separazione che sembra strettamente legata alla sua volontà di lasciare Lisbona per una nuova avventura calcistica.