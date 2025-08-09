Ufficiale 'AG4IN', il film-Scudetto arriva al cinema: ecco la data d'uscita

Dal prossimo 25 Settembre sarà possibile rivivere nelle sale cinematografiche la stupenda stagione calcistica del Napoli che è culminata nella vittoria del quarto Scudetto: è infatti ufficiale la data d'uscita di "AG4IN", il film dedicato alla cavalcata dei ragazzi di Antonio Conte nel 2024/25, che verrà nuovamente prodotto dalla Filmauro. Sui canali DAZN è stato possibile già ammirare il teaser durante la pubblicità.