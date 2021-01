Anche il Liverpool non ha continuità nell’era Covid: va ko e non vince da 3 gare

In tempo di Covid, ogni squadra è andata incontro a delle difficoltà evidenti. Sia per la continuità minata da ritmi assurdi, ma anche per l'assenza di giocatori magari proprio a causa del contagio da Covid-19. Cosi anche il Liverpool in Premier League sta avendo un evidente periodo di flessione. Ben tre partite senza vittoria per la squadra di Jurgen Klopp, l'ultima addirittura una sconfitta in casa del Southampton.