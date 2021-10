Applausi per Lopez a Firenze: il preparatore azzurro risponde al pubblico del Franchi

Bella accoglienza per l’ex preparatore dei portieri viola Alejandro Rosalen Lopez, passato nel corso dell’estate al Napoli: al momento dell’ingresso degli estremi difensori azzurri sul campo per il riscaldamento. Rosalen Lopez è stato applaudito da alcune centinaia di tifosi viola, sparse per tutto lo stadio. Il preparatore ha risposto alzando le mani al cielo per ringraziare, battendosi anche il pugno sul cuore.