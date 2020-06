Barça, Semedo punito: il difensore si allena a parte per non aver rispettato il protocollo

Nelson Semedo ha svolto una seduta individuale nel centro sportivo del Barcellona, mentre i compagni si allenavano in gruppo. Non a causa di un problema muscolare o di un infortunio, ma per la violazione del protocollo stabilito da LaLiga. Il terzino destro è stato pizzicato lunedì scorso in un ristorante, intento a festeggiare un compleanno senza rispettare le regole di sicurezza. Il portoghese si allenerà a parte fino a quando saranno noti i risultati del test a cui si è sottoposto.