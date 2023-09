Bella Italia con Frattesi, poi rallenta e l'Ucraina la riapre: è 2-1 al 45'

Bella prima frazione dell'Italia, avanti sul doppio vantaggio con Frattesi, prima di un calo di tensione nella parte finale.

