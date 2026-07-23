Infortunio Buongiorno, oggi l'operazione: assenza può superare i 4 mesi

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Infortunio Buongiorno, oggi l'operazione e occhio ai tempi di recupero. Il Napoli riflette e potrebbe intervenire sul mercato

Oggi si opera Alessandro Buongiorno e l'assenza potrebbe anche superare i 4 mesi inizialmente previsti. Lo si legge sul Cds oggi in edicola che fa il punto sul Napoli apparso fragile ieri in difesa in amichevole contro l'Arezzo.

"Gli infortuni di Beukema e Buongiorno, atteso oggi dall'intervento al ginocchio destro e da un'assenza che potrebbe anche superare i 4 mesi previsti, hanno creato una chance importante per Rafa Marin - non ancora giudicabile -, e in attesa di Olivera al momento in rosa ci sono Marianucci e Obaretin".

Questa era stata la nota del Napoli: "Alessandro Buongiorno si è sottoposto oggi a un consulto medico specialistico a Barcellona, che ha evidenziato la necessità di intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. Il difensore azzurro si opererà nei prossimi giorni".