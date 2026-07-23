Fretta Allegri per un difensore: oltre a Gatti spunta anche Solet dell'Udinese

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L'emergenza difensiva potrebbe spingere Massimiliano Allegri a chiedere al Napoli un intervento rapido sul mercato per rinforzare il reparto arretrato. Tra i profili maggiormente apprezzati dal tecnico c'è Federico Gatti, già individuato in passato come valida alternativa a Mario Gila. Il difensore della Juventus sarebbe fuori dal progetto bianconero, ma un'eventuale trattativa tra due club rivali si preannuncia tutt'altro che semplice, soprattutto in una fase in cui entrambe le società sono concentrate sulle rispettive priorità di mercato.

Le alternative valutate dalla dirigenza

In questo scenario, il direttore sportivo Giovanni Manna potrebbe ampliare il raggio d'azione e valutare nuove opportunità. Tra le possibili alternative resta vivo il nome di Oumar Solet dell'Udinese, difensore già seguito dagli azzurri nelle precedenti sessioni di mercato. Il francese, pur essendo un centrale di piede destro, ha dimostrato nel corso della carriera una notevole duttilità, giocando spesso anche sul centrosinistra sia in una difesa a quattro sia in un reparto a tre. Lo riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.