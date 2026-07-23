Retroscena Napoli: si era mosso per Gila o Gatti, poi ha cambiato idea (per ora)

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Il Napoli aveva seguito a lungo Mario Gila, individuandolo come uno dei principali obiettivi per rafforzare il reparto arretrato, ma alla fine ha dovuto fare i conti con l'inserimento del Milan. La trattativa è sfumata soprattutto per motivi economici, con il club rossonero che è riuscito a soddisfare le richieste dell'operazione. Una pista che conferma come la dirigenza fosse già orientata da tempo verso l'acquisto di un difensore centrale.

Un'esigenza che resta attuale

Quello di Gila, però, non è stato l'unico tentativo. Il Napoli, secondo il Corriere dello Sport, aveva infatti sondato anche la situazione di Federico Gatti, difensore della Juventus ritenuto in uscita e profilo considerato ideale per caratteristiche ed esperienza. La ricerca di un centrale affidabile, dunque, non nasce dalle difficoltà delle ultime settimane, ma rappresenta un'esigenza emersa già da tempo. Proprio per questo sorprende che il progetto di intervenire sul mercato sembri essersi raffreddato dopo il peggioramento del quadro difensivo causato dall'infortunio di Alessandro Buongiorno, un'assenza tutt'altro che marginale.