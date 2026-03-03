Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: semifinali Coppa Italia e Napoli Primavera
In questo martedì 3 marzo va in scena il Campionato Primavera che, tra le varie partite, vede scendere in campo il Napoli in casa del Monza alle ore 12:00. Al via anche le semifinali di Coppa Italia: ecco Como-Inter alle ore 21:00. Di seguito la programmazione in tv.
MARTEDÌ 3 MARZO
12.00 Monza-Napoli (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
14.00 Genoa-Verona (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
15.00 Italia-Spagna Under 15 (Amichevole) - VIVO AZZURRO TV
16.00 Sassuolo-Juventus (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
18.00 Ospitaletto-Pro Patria (Serie C) - SKY SPORT MAX e NOW
18.00 Alcione-Giana Erminio (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.00 Pergolettese-Pro Vercelli (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
18.00 Lumezzane-Arzignano (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 253) e NOW
18.15 Italia-Svezia femminile (Qualificazioni Mondiali) - RAI 2
19.00 Padova-Spezia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.00 Zona Serie B - DAZN
20.00 Cesena-Monza (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.00 Virtus Entella-Modena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.00 Reggiana-Sudtirol (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.00 Venezia-Avellino (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Bournemouth-Brentford (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW
20.30 Leeds-Sunderland (Premier League) - SKY SPORT MIX e NOW
20.30 Vicenza-Trento (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.30 Albinoleffe-Union Brescia (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Lecco-Renate (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.30 Cittadella-Inter U23 (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
20.30 Virtus Verona-Novara (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
20.30 Triestina-Dolomiti Bellunesi (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
20.30 Everton-Burnley (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
20.45 Port Vale-Bristol City (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
21.00 Como-Inter (Coppa Italia) - CANALE 5
21.00 Barcellona-Atletico Madrid (Coppa del Re) - DAZN
21.00 Strasburgo-Reims (Coppa di Francia) - COMO TV
21.15 Wolverhampton-Liverpool (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW
21.45 Sporting-Porto (Taça de Portugal) - COMO TV
23.00 Independiente Petrolero-Guabirá (Copa Sudamericana) - COMO TV
23.00 Montevideo City Torque-Defensor (Copa Sudamericana) - COMO TV
