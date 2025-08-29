Calcio in Tv, dove vedere le gare di oggi: inizia la 2ª giornata di Serie A
Torna la Serie A gli anticipi della seconda giornata di campionato. Alle 18.30 scendono in campo Cremonese e Sassuoolo, alle 20.45 il Milan sfida il Leccce al Via del Mare. Si gioca anche in Serie C, oltre che in Liga spagnola, Bundesliga e Saudi League. Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, venerdì 29 agosto.
13.00 Sorteggio girone Europa League e Conference League - SKY SPORT 24 e UEFA.TV
16.30 Atalanta-Torino (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
17.50 Al Hilal-Al Riyadh (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV
18.30 Cremonese-Sassuolo (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
19.30 Elche-Levante (Liga) - DAZN
20.00 Al Taawoon-Al Nassr (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV
20.30 Reggiana-Empoli (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Amburgo-St. Pauli (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
20.45 Lecce-Milan (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Atalanta U23-Casarano (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Vis Pesaro-Rimini (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 Cittadella-Alcione (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.00 Pontedera-Arezzo (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
21.00 Pro Vercelli-Albinoleffe (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
21.30 Valencia-Getafe (Liga) - DAZN
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
