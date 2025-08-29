Calcio in Tv, dove vedere le gare di oggi: inizia la 2ª giornata di Serie A

© foto di Federico Serra
Oggi alle 07:00Brevi
di Antonio Noto

Torna la Serie A gli anticipi della seconda giornata di campionato. Alle 18.30 scendono in campo Cremonese e Sassuoolo, alle 20.45 il Milan sfida il Leccce al Via del Mare. Si gioca anche in Serie C, oltre che in Liga spagnola, Bundesliga e Saudi League. Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, venerdì 29 agosto.

13.00 Sorteggio girone Europa League e Conference League - SKY SPORT 24 e UEFA.TV

16.30 Atalanta-Torino (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

17.50 Al Hilal-Al Riyadh (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV

18.30 Cremonese-Sassuolo (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

19.30 Elche-Levante (Liga) - DAZN

20.00 Al Taawoon-Al Nassr (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV

20.30 Reggiana-Empoli (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.30 Amburgo-St. Pauli (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

20.45 Lecce-Milan (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Atalanta U23-Casarano (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Vis Pesaro-Rimini (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

21.00 Cittadella-Alcione (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

21.00 Pontedera-Arezzo (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

21.00 Pro Vercelli-Albinoleffe (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

21.30 Valencia-Getafe (Liga) - DAZN