Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: 19ª di Serie A, c'è Fiorentina-Napoli

Ci sono diversi appuntamenti calcistici in questo 4 gennaio. Ha inizio la 19ª giornata di Serie A: si parte con Venezia-Empoli alle ore 15:00, poi Fiorentina-Napoli alle 18:00 e chiude Verona-Udinese alle 20:45. Si gioca anche per le serie cadette del nostro paese e ci sono diversi incontri internazionali. Di seguito la programmazione in tv.

SABATO 4 GENNAIO

11.00 Milan-Lazio (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

11.00 Cesena-Torino (Campionato Primavera) - SOLOCALCIO

11.00 Lecce-Cagliari (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

13.00 Juventus-Inter (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.00 Fiorentina-Empoli (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

13.30 Tottenham-Newcastle (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW

15.00 Venezia-Empoli (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Diretta Gol Serie C - SKY SPORT CALCIO

15.00 Juventus Next Gen-Casertana (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

15.00 Crotone-Cavese (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

15.00 Virtus Verona-Alcione (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

15.00 Triestina-Union Clodiense (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

15.00 Gubbio-Lucchese (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

15.00 Pineto-Sestri Levante (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

15.00 Bologna-Atalanta (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

15.00 Genoa-Monza (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

16.00 Manchester City-West Ham (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW

16.00 Crystal Palace-Chelsea (Premier League) - SKY SPORT MAX e NOW

16.00 Aston Villa-Leicester (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

16.00 Bournemouth-Everton (Premier League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW

16.00 Southampton-Brentford (Premier League) - SKY SPORT (canale 259) e NOW

17.30 Atalanta U23-Novara (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

17.30 Feralpisalò-Renate (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

17.30 Albinoleffe-Arzignano (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

18.00 Fiorentina-Napoli (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

18.30 Brighton-Arsenal (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW

19.00 Benfica-Braga (Campionato portoghese) - DAZN

20.45 Verona-Udinese (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW