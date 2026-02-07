SONDAGGIO - Il Napoli la vince all’ultimo, chi è il migliore in campo? Vota anche tu!

Oggi alle 20:00
di Daniele Rodia

Hojlund regala 3 punti fondamentali al Napoli che batte il Genoa all'ultimo istante con il rigore guadagnato da Vergara. Una gara folle con gli azzurri che vanno sotto dopo il rigore di Malinovsky ma la ribaltano in meno di 3' con lo stesso danese e McTominay. Nella ripresa Buongiorno sbaglia nuovamente e Colombo non perdona. Il rigore nel finale regala una grande gioia al Napoli che vince anche in inferiorità numerica visto il rosso a Juan Jesus per doppia ammonizione.

Chi é stato il migliore in campo? Vota anche tu! 