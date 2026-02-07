Il Napoli torna in vantaggio al 96esimo! Hojlund realizza il rigore col brivido

Il Napoli torna in vantaggio e fa 2-3 al minuto 96! Rasmus Hojlund realizza il calcio di rigore procurato da Vergara, non senza brivido perché la conclusione del danese non è irresistibile e Bijlow tocca il pallone ma senza riuscire a respingerlo.