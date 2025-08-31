Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: continua la 2ª giornata di Serie A
In questa domenica 31 agosto continua la seconda giornata di Serie A con quattro partite: Genoa-Juventus e Torino-Fiorentina alle 18:30, Inter-Udinese e Lazio-Verona alle 20:45. Si gioca anche per le serie cadette del nostro paese e sono numerosi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.
DOMENICA 31 AGOSTO
11.00 Fiorentina-Inter (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
11.00 Monza-Cagliari (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
13.00 Rangers-Celtic (Campionato scozzese) - COMO TV
13.30 Dinamo Dresda-Schalke 04 (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT MIX e NOW
14.30 Lazio-Bologna (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
14.30 Sparta-Feyenoord (Eredivisie) - COMO TV
15.00 Brighton-Manchester City (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW
15.00 Nottingham Forest-West Ham (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW
15.00 Dundee-Dundee United (Campionato scozzese) - COMO TV
15.30 Wolfsburg-Mainz (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
15.30 Inter U23-Pro Patria (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW
15.30 Lumezzane-Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
15.30 Dolomiti Bellunesi-Novara (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
16.30 Milan-Genoa (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
17.00 Celta-Villarreal (Liga) - DAZN
17.15 Monaco-Strasburgo (Ligue 1) - SKY SPORT (canale 259) e NOW
17.30 Liverpool-Arsenal (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW
17.30 Borussia Dortmund-Union Berlino (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
18.00 Trento-Union Brescia (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
18.00 Team Altamura-Crotone (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
18.00 Pianese-Carpi (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
18.00 Arzignano-Virtus Verona (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
18.00 Picerno-Giugliano (Serie C) - SKY SPORT (canale 258) e NOW
18.30 Zona Serie A - DAZN
18.30 Genoa-Juventus (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
18.30 Torino-Fiorentina (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
19.00 Carrarese-Padova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
19.00 Sudtirol-Sampdoria (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
19.00 Betis-Athletic (Liga) - DAZN
19.00 Alverca-Benfica (Campionato portoghese) - DAZN
19.30 Espanyol-Osasuna (Liga) - DAZN
19.30 Aldosivi-Boca Juniors (Campionato argentino) - SOLOCALCIO e COMO TV
20.00 Aston Villa-Crystal Palace (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
20.45 Inter-Udinese (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 Lazio-Verona (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)
20.45 Lione-Marsiglia (Ligue 1) - SKY SPORT (canale 258) e NOW
21.00 Bari-Monza (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
21.00 Modena-Avellino (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
21.00 Cosenza-Salernitana (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 Ternana-Ascoli (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.00 Ospitaletto-Vicenza (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
21.00 Benevento-Casertana (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
21.00 Siracusa-Monopoli (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
21.00 Hajduk Spalato-Rijeka (Campionato croato) - COMO TV
21.30 Rayo Vallecano-Barcellona (Liga) - DAZN
23.00 LA Galaxy-Orlando City (Finale 3°-4° posto Leagues Cup) - APPLE TV
