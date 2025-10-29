Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: continua la 9ª giornata di Serie A
In questo mercoledì 29 ottobre continua il turno infrassettimanale di Serie A, valevole per la nona giornata. Alle 18.30 scende la Roma prova a rispondere alla vittoria del Napoli, i giallorossi affrontano all'Olimpico il Parma. Allo stesso orario si giocano anche Juventus-Udinese e Como-Verona. Alle 20.45 scende tocca a Inter-Fiorentina, Bologna-Torino e Genoa-Cremonese. Di seguito la programmazione in tv.
MERCOLEDI' 29 OTTOBRE
15.00 Sambenedettese-Ascoli (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.30 Zona Serie A - DAZN
18.30 Juventus-Udinese (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
18.30 Como-Verona (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)
18.30 Roma-Parma (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW
19.00 Lorient-PSG (Ligue 1) - SKY SPORT MAX e NOW
20.30 Zona Serie B - DAZN
20.30 Juve Stabia-Bari (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Mantova-Catanzaro (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Spezia-Padova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Venezia-Sudtirol (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.45 Zona Serie A - DAZN
20.45 Bologna-Torino (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 Genoa-Cremonese (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)
20.45 Inter-Fiorentina (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.45 Colonia-Bayern (Coppa di Germania) - SKY SPORT ARENA e NOW
20.45 Hibernian-Rangers (Campionato scozzese) - COMO TV
21.05 Marsiglia-Angers (Ligue 1) - SKY SPORT MAX e NOW
