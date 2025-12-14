Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: c'è Udinese-Napoli! Gioca anche la Primavera

di Davide Baratto

In questa domenica 14 dicembre, continua la 15ª giornata di Serie A, che tra le varie gare ha in programma Udinese-Napoli alle ore 15:00. Scendono in campo pure gli azzurrini alle ore 11:00 contro il Sassuolo in Primavera 1. Si gioca anche nelle serie cadette del nostro paese e sono numerosi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.

DOMENICA 14 DICEMBRE

10.45 Verona-Juventus (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

11.00 Sassuolo-Napoli (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

12.00 Eibar-Atletico Madrid (Liga femminile) - DAZN

12.30 Milan-Sassuolo (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

12.30 Atalanta U23-Sorrento (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 257) e NOW

12.30 Inter U23-Giana Erminio (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 258) e NOW

12.30 Genoa-Sassuolo (Serie A femminile) - DAZN

13.00 Fiorentina-Cesena (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.30 Gent-Anversa (Campionato belga) - DAZN

13.30 Schalke 04-Norimberga (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW

14.00 Siviglia-Oviedo (Liga) - DAZN

14.00 Bayern-Amburgo (Bundesliga femminile) - DAZN

14.30 Dolomiti Bellunesi-Union Brescia (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

14.30 Potenza-Catania (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

14.30 Pergolettese-Vicenza (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

14.30 Ternana-Bra (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

14.30 Pontedera-Sambenedettese (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

14.30 Cittadella-Novara (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

14.30 Ajax-Feyenoord (Eredivisie) - COMO TV

14.30 Prato-Sporting Trestina (Serie D) - VIVO AZZURRO TV e YOUTUBE LND

15.00 Zona Serie A - DAZN

15.00 Udinese-Napoli (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Fiorentina-Verona (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)

15.00 Carrarese-Virtus Entella (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Crystal Palace-Manchester City (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW

15.00 Nottingham Forest-Tottenham (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW

15.00 Sunderland-Newcastle (Premier League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT 4K e NOW

15.00 West Ham-Aston Villa (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

15.00 Slaven Belupo-Dinamo Zagabria (Campionato croato) - COMO TV

15.00 Lazio-Parma (Serie A femminile) - DAZN

15.30 Friburgo-Borussia Dortmund (Bundesliga) - SKY SPORT e NOW

16.15 Celta-Athletic (Liga) - DAZN

16.30 St. Mirren-Celtic (Finale Coppa di Lega scozzese) - COMO TV

17.15 Pescara-Frosinone (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

17.15 Lens-Nizza (Ligue 1) - SKY SPORT (canale 258) e NOW

17.30 Brentford-Leeds (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

17.30 Bayern-Mainz (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA e NOW

17.30 Benevento-Giugliano (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

17.30 Guidonia-Ascoli (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

17.30 Casertana-Latina (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

17.30 Triestina-Albinoleffe (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

17.30 Ospitaletto-Pro Vercelli (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

18.00 Genoa-Inter (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.00 Cruz Azul-Flamengo (Coppa Intercontinentale) - DAZN e FIFA+

18.30 Levante-Villarreal (Liga) - DAZN

18.30 Charleroi-Union SG (Campionato belga) - DAZN

19.00 Moreirense-Benfica (Campionato portoghese) - DAZN

19.30 Werder Brema-Stoccarda (Bundesliga) - SKY SPORT MIX e NOW

20.30 Team Altamura-Audace Cerignola (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.30 Arzignano-Pro Patria (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.45 Bologna-Juventus (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.45 Marsiglia-Monaco (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO e NOW

21.00 Alaves-Real Madrid (Liga) - DAZN