Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: c'è Udinese-Napoli! Gioca anche la Primavera
In questa domenica 14 dicembre, continua la 15ª giornata di Serie A, che tra le varie gare ha in programma Udinese-Napoli alle ore 15:00. Scendono in campo pure gli azzurrini alle ore 11:00 contro il Sassuolo in Primavera 1. Si gioca anche nelle serie cadette del nostro paese e sono numerosi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.
DOMENICA 14 DICEMBRE
10.45 Verona-Juventus (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
11.00 Sassuolo-Napoli (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
12.00 Eibar-Atletico Madrid (Liga femminile) - DAZN
12.30 Milan-Sassuolo (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
12.30 Atalanta U23-Sorrento (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 257) e NOW
12.30 Inter U23-Giana Erminio (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 258) e NOW
12.30 Genoa-Sassuolo (Serie A femminile) - DAZN
13.00 Fiorentina-Cesena (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
13.30 Gent-Anversa (Campionato belga) - DAZN
13.30 Schalke 04-Norimberga (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW
14.00 Siviglia-Oviedo (Liga) - DAZN
14.00 Bayern-Amburgo (Bundesliga femminile) - DAZN
14.30 Dolomiti Bellunesi-Union Brescia (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW
14.30 Potenza-Catania (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
14.30 Pergolettese-Vicenza (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
14.30 Ternana-Bra (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
14.30 Pontedera-Sambenedettese (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
14.30 Cittadella-Novara (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
14.30 Ajax-Feyenoord (Eredivisie) - COMO TV
14.30 Prato-Sporting Trestina (Serie D) - VIVO AZZURRO TV e YOUTUBE LND
15.00 Zona Serie A - DAZN
15.00 Udinese-Napoli (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Fiorentina-Verona (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)
15.00 Carrarese-Virtus Entella (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Crystal Palace-Manchester City (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW
15.00 Nottingham Forest-Tottenham (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW
15.00 Sunderland-Newcastle (Premier League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT 4K e NOW
15.00 West Ham-Aston Villa (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
15.00 Slaven Belupo-Dinamo Zagabria (Campionato croato) - COMO TV
15.00 Lazio-Parma (Serie A femminile) - DAZN
15.30 Friburgo-Borussia Dortmund (Bundesliga) - SKY SPORT e NOW
16.15 Celta-Athletic (Liga) - DAZN
16.30 St. Mirren-Celtic (Finale Coppa di Lega scozzese) - COMO TV
17.15 Pescara-Frosinone (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.15 Lens-Nizza (Ligue 1) - SKY SPORT (canale 258) e NOW
17.30 Brentford-Leeds (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
17.30 Bayern-Mainz (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA e NOW
17.30 Benevento-Giugliano (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
17.30 Guidonia-Ascoli (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
17.30 Casertana-Latina (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
17.30 Triestina-Albinoleffe (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
17.30 Ospitaletto-Pro Vercelli (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
18.00 Genoa-Inter (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.00 Cruz Azul-Flamengo (Coppa Intercontinentale) - DAZN e FIFA+
18.30 Levante-Villarreal (Liga) - DAZN
18.30 Charleroi-Union SG (Campionato belga) - DAZN
19.00 Moreirense-Benfica (Campionato portoghese) - DAZN
19.30 Werder Brema-Stoccarda (Bundesliga) - SKY SPORT MIX e NOW
20.30 Team Altamura-Audace Cerignola (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Arzignano-Pro Patria (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.45 Bologna-Juventus (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 Marsiglia-Monaco (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO e NOW
21.00 Alaves-Real Madrid (Liga) - DAZN
