L'Udinese domina un Napoli stremato: chi salvi tra gli azzurri? Vota anche tu!
Oggi alle 17:00Brevi
di Daniele Rodia

Conte non ruota, inserisce gli stessi delle ultime settimane ed il Napoli crolla sotto la voglia e la freschezza dell'Udinese: la rete di Ekkelenkamp condanna il Napoli alla seconda sconfitta consecutiva dopo il 2-0 di Lisbona con il Benfica. Non sfrutta dunque il pari del Milan la rosa di Antonio Conte che appare completamente sulle gambe, stremata e con poche energie. Chi salvi tra gli azzurri? Vota qui!