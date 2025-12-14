L'Udinese domina un Napoli stremato: chi salvi tra gli azzurri? Vota anche tu!
Conte non ruota, inserisce gli stessi delle ultime settimane ed il Napoli crolla sotto la voglia e la freschezza dell'Udinese: la rete di Ekkelenkamp condanna il Napoli alla seconda sconfitta consecutiva dopo il 2-0 di Lisbona con il Benfica. Non sfrutta dunque il pari del Milan la rosa di Antonio Conte che appare completamente sulle gambe, stremata e con poche energie. Chi salvi tra gli azzurri? Vota qui!
Bellinazzo annuncia a Radio TN: "A gennaio il Napoli avrà blocco soft del mercato, ma va spiegato bene!"
