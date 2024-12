Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: in chiaro Juve-Cagliari di Coppa Italia

Ci sono appuntamenti calcistici anche in questo martedì 17 dicembre. Ben quattro incontri di Champions League femminile - due alle 18:45 e due alle 21:00 trasmessi da DAZN, e soprattutto l'ottavo di finale di Coppa Italia tra Juventus e Cagliari trasmesso in chiaro su Canale 5 alle ore 21:00. Di seguito la programmazione in tv.

MARTEDÌ 17 DICEMBRE

18.45 Twente-Celtic (Champions League femminile) - DAZN

18.45 Real Madrid-Chelsea (Champions League femminile) - DAZN

21.00 Juventus-Cagliari (Coppa Italia) - CANALE 5

21.00 Roma-Galatasaray (Champions League femminile) - DAZN

21.00 Lione-Wolfsburg (Champions League femminile) - DAZN