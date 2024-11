Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: l'abbuffata parte alle 13.30 con la Premier

Ci sono diversi appuntamenti calcistici in questo sabato 23 novembre. Terminata la sosta delle nazionali, ricomincia la Serie A con la tredicesima giornata, che tra le altre vedrà andare in scena il big match Milan-Juventus. Si gioca anche per le serie cadette del nostro paese e sono diversi gli incontri internazionali. Di seguito la programmazione in tv.

SABATO 23 NOVEMBRE

11.00 Lecce-Milan (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

11.00 Cagliari-Atalanta (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

12.30 Lazio-Sampdoria (Serie A femminile) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

13.00 Sampdoria-Juventus (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.00 Inter-Cesena (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

13.30 Leicester-Chelsea (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW

14.00 Valencia-Betis (Liga) - DAZN

14.45 Inter-Napoli (Serie A femminile) - RAI SPORT e DAZN

15.00 Verona-Inter (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Zona Serie B - DAZN

15.00 Carrarese-Pisa (Serie B) - DAZN

15.00 Catanzaro-Mantova (Serie B) - DAZN

15.00 Juve Stabia-Brescia (Serie B) - DAZN

15.00 Sassuolo-Salernitana (Serie B) - DAZN

15.00 Avellino-Catania (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

15.00 Taranto-Benevento (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

15.00 Atalanta U23-Caldiero (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

15.00 Trapani-Latina (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

15.00 Trento-Giana Erminio (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

15.00 Pro Vercelli-Albinoleffe (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

15.00 Bologna-Sassuolo (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

15.30 Hoffenheim-Lipsia (Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW

16.00 Arsenal-Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW

16.00 Aston Villa-Crystal Palace (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

16.00 Fulham-Wolverhampton (Premier League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW

16.15 Atletico Madrid-Alaves (Liga) - DAZN

17.15 Cesena-Reggiana (Serie B) - DAZN

17.30 Lecco-Padova (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

17.30 SPAL-Torres (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

17.30 Potenza-Monopoli (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

17.30 Casertana-Giugliano (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

17.30 Lumezzane-Feralpisalò (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

18.00 Milan-Juventus (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

18.30 Manchester City-Tottenham (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW

18.45 Feyenoord-Heerenveen (Eredivisie) - MOLA

17.30 Eintracht Francoforte-Werder Brema (Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW

18.30 Las Palmas-Maiorca (Liga) - DAZN

18.30 Girona-Espanyol (Liga) - DAZN

18.45 Feyenoord-Heerenveen (Eredivisie) - MOLA

20.45 Parma-Atalanta (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Celta-Barcellona (Liga) - DAZN

21.00 PSV-Groningen (Eredivisie) - MOLA

21.00 Racing-Cruzeiro (Finale Copa Sudamericana) - MOLA

23.30 New York City-New York Red Bulls (Playoff MLS) - APPLE TV