Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: Mondiali U17 e Champions femminile
In questo martedì 11 novembre vanno in scena i Mondiali Under 17, con otto gare tra le 13:30 e le 16:45, e la Champions League femminile con tre incontri alle 21:00 e uno nel pomerigigo. Di seguito la programmazione in tv.
MARTEDÌ 11 NOVEMBRE
13.30 Cile-Canada (Mondiali Under 17) - FIFA+
13.30 Uganda-Francia (Mondiali Under 17) - FIFA+
14.30 Irlanda-Paraguay (Mondiali Under 17) - FIFA+
14.30 Uzbekistan-Panama (Mondiali Under 17) - FIFA+
15.45 Burkina Faso-Tagikistan (Mondiali Under 17) - FIFA+
15.45 Repubblica Ceca-Stati Uniti (Mondiali Under 17) - FIFA+
16.45 Arabia Saudita-Mali (Mondiali Under 17) - FIFA+
16.45 Nuova Zelanda-Austria (Mondiali Under 17) - FIFA+
18.45 Roma-Valerenga (Champions League femminile) - DISNEY+
21.00 Lione-Wolfsburg (Champions League femminile) - DISNEY+
21.00 Real Madrid-Paris FC (Champions League femminile) - DISNEY+
21.00 St. Polten-Chelsea (Champions League femminile) - DISNEY+
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Atalanta
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro