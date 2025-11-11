Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: Mondiali U17 e Champions femminile

Oggi alle 07:00Brevi
di Davide Baratto

In questo martedì 11 novembre vanno in scena i Mondiali Under 17, con otto gare tra le 13:30 e le 16:45, e la Champions League femminile con tre incontri alle 21:00 e uno nel pomerigigo. Di seguito la programmazione in tv.

MARTEDÌ 11 NOVEMBRE

13.30 Cile-Canada (Mondiali Under 17) - FIFA+

13.30 Uganda-Francia (Mondiali Under 17) - FIFA+

14.30 Irlanda-Paraguay (Mondiali Under 17) - FIFA+

14.30 Uzbekistan-Panama (Mondiali Under 17) - FIFA+

15.45 Burkina Faso-Tagikistan (Mondiali Under 17) - FIFA+

15.45 Repubblica Ceca-Stati Uniti (Mondiali Under 17) - FIFA+

16.45 Arabia Saudita-Mali (Mondiali Under 17) - FIFA+

16.45 Nuova Zelanda-Austria (Mondiali Under 17) - FIFA+

18.45 Roma-Valerenga (Champions League femminile) - DISNEY+

21.00 Lione-Wolfsburg (Champions League femminile) - DISNEY+

21.00 Real Madrid-Paris FC (Champions League femminile) - DISNEY+

21.00 St. Polten-Chelsea (Champions League femminile) - DISNEY+