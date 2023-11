Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: non solo due gare di Serie A

Due partite per quanto riguarda la Serie A, Hellas-Lecce delle 18:30 e Bologna-Torino in serale. Non solo la massima serie

Ultimo giorno del turno di ripresa dei campionati post-sosta per le nazionali, in questo lunedì 27 novembre 2023 si concludono le lunghe code del fine settimana e si vivono i cosiddetti posticipi del lunedì. Due partite per quanto riguarda la Serie A, Hellas-Lecce delle 18:30 e Bologna-Torino in serale. Non solo la massima serie, perché in Italia si gioca anche la Serie C e in chiaro sarà visibile Francavilla-Brindisi. In campo pure la Liga con la sfida tra Girona e Athletic Club.

18.30 Verona-Lecce (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

20.30 Virtus Francavilla-Brindisi (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT ARENA e SKY SPORT (canale 252)

20.45 Bologna-Torino (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

20.45 Benevento-Monterosi (Serie C) - SKY SPORT (canale 252)

20.45 Taranto-Casertana (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

20.45 Pergolettese-Padova (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

20.45 Recanatese-Pineto (Serie C) - SKY SPORT (canale 255)

21.00 Girona-Athletic (Liga) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)