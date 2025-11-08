Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: prosegue l'11ª di Serie A, giocano Juve e Milan
In questo sabato 8 novembre prosegue l'undicesima giornata di Serie A, che tra le varie partite vede scendere in campo la Juventus nel derby contro il Torino ed il Milan in trasferta a Parma. Si gioca anche nelle serie cadette del nostro paese e sono numerosi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.
SABATO 8 NOVEMBRE
11.00 Sassuolo-Lazio (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
11.00 Cagliari-Bologna (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
12.30 Inter-Sassuolo (Serie A femminile) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
13.00 Milan-Juventus (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
13.00 Schalke 04-Elversberg (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT MIX e NOW
13.30 Tottenham-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW
13.30 Repubblica Ceca-Burkina Faso (Mondiali Under 17) - FIFA+
13.30 Uganda-Cile (Mondiali Under 17) - FIFA+
14.00 Girona-Alaves (Liga) - DAZN
14.00 Milan-Juventus (Serie A femminile) - RAI SPORT e DAZN
14.00 Mali-Austria (Mondiali Under 17) - FIFA+
14.00 Wolfsburg-Eintracht Francoforte (Bundesliga femminile) - DAZN
14.30 Atalanta U23-Giugliano (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW
14.30 Trapani-Picerno (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
14.30 Renate-Virtus Verona (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
14.30 Dolomiti Bellunesi-Cittadella (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
14.30 Bra-Pineto (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
14.30 Arzignano-Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
14.30 Francia-Canada (Mondiali Under 17) - FIFA+
14.50 Neom-Al Nassr (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV
15.00 Zona Serie A - DAZN
15.00 Como-Cagliari (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Lecce-Verona (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)
15.00 Zona Serie B - DAZN
15.00 Empoli-Catanzaro (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Frosinone-Modena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Mantova-Padova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Reggiana-Virtus Entella (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Sudtirol-Carrarese (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Torino-Monza (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
15.00 Cremonese-Genoa (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
15.30 Union Berlino-Bayern (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 258) e NOW
15.45 Stati Uniti-Tagikistan (Mondiali Under 17) - FIFA+
16.00 Everton-Fulham (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW
16.00 West Ham-Burnley (Premier League) - SKY SPORT (canale 259) e NOW
16.15 Siviglia-Osasuna (Liga) - DAZN
16.15 Paraguay-Panama (Mondiali Under 17) - FIFA+
16.45 Arabia Saudita-Nuova Zelanda (Mondiali Under 17) - FIFA+
16.45 Irlanda-Uzbekistan (Mondiali Under 17) - FIFA+
17.00 Marsiglia-Brest (Ligue 1) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
17.15 Juve Stabia-Palermo (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.30 Ravenna-Torres (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW
17.30 Cosenza-Casarano (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
17.30 Guidonia-Pontedera (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
17.30 Pro Patria-Lumezzane (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
17.30 Pianese-Rimini (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
17.45 Hajduk-Osijek (Campionato croato) - COMO TV
18.00 Juventus-Torino (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
18.30 Sunderland-Arsenal (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW
18.30 Borussia Monchengladbach-Colonia (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 258) e NOW
18.30 Atletico Madrid-Levante (Liga) - DAZN
18.30 Al Ittihad-Al Ahli (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV
18.45 St. Mirren-Hibernian (Campionato scozzese) - COMO TV
19.30 Venezia-Sampdoria (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Kaiserslautern-Hertha (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.45 Parma-Milan (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Chelsea-Wolverhampton (Premier League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 254) e NOW
21.00 Espanyol-Villarreal (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.00 Racing-Defensa y Justicia (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV
21.05 Monaco-Lens (Ligue 1) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.30 Santa Clara-Sporting (Campionato portoghese) - DAZN
22.00 Minnesota United-Seattle Sounders (Playoff MLS) - APPLE TV
