Caso Osimhen, Gazzetta: "Napoli sereno. Non ci sono rischi sul fronte sportivo"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport torna a parlare del caso Osimhen con riferimento a quella che è la posizione del Napoli e la reazione del club azzurro dopo le notizie di ieri. "Serenità. E' la parola d'ordine dei legali del Napoli dopo la pubblicazione di una serie di intercettazioni sul caso del passaggio di Osimhen dal Lilla al Napoli.

Il collegio difensivo del club ha espresso "stupore per la diffusione a mezzo stampa di atti di indagine che avrebbero dovuto rimanere riservati". Il quotidiano aggiunge: "Secondo i legali, "ciò che emerge non è affatto un disegno illecito, ma la normale dinamica di una trattativa legata alla compravendita di calciatori, priva di profili penalmente rilevanti". Sul fronte sportivo, continua La Gazzetta dello Sport, il club non rischia nulla".