Infortuni Napoli: Conte può recuperarne già due per il Torino. O forse tre

Sono diversi al momento gli infortunati in casa Napoli. Qualcuno può recuperare per la sfida del 18 ottobre contro il Torino. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola nel suo ampio focus sul tema. "Verso il Toro, insomma, i calciatori recuperabili sono i due ex: il portiere Milinkovic-Savic, che ha dovuto disertare la convocazione della Serbia per un attacco di lombalgia acuto, e Buongiorno, fuori dal Pisa e ora nei tempi giusti per mettere nel mirino la squadra in cui è nato e cresciuto".

Non solo. Qualche speranza anche per Politano: "Per quanto riguarda Politano, invece, l’ipotesi più verosimile è di rivederlo al seguito della squadra in occasione della prossima partita di coppa contro il Psv a Eindhoven, martedì 21 ottobre, ma ci sarebbe qualche possibilità di recuperarlo anche in vista del Torino. Cioè subito dopo la sosta, alla prima trasferta in calendario sabato 18: ma come nel caso del collega, tutto è legato alle risposte del calciatore al percorso riabilitativo".