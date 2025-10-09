Infortunio Lobotka, lo stop è lungo! Cds: "La previsione sul rientro"

Lobotka dopo l'infortunio e gli esami strumentali - "lesione distrattiva all’adduttore della coscia destra" - dovrà stare fermo un mese e calcoli alla mano, cominciando a contare da domenica scorsa, 5 ottobre, potrebbe rientrare nel periodo compreso tra la partita di Champions del 4 novembre contro l’Eintracht Francoforte al Maradona e la successiva di campionato del 9 novembre al Dall’Ara con il Bologna. Lo scrive l'edizion odierna del Corriere dello Sport.

"L’ultima prima della prossima sosta. Ma sia chiaro: sono proiezioni legate alle quattro settimane di prognosi e suscettibili di variazioni, tutto dipenderà come sempre dalla reazione del calciatore alle terapie e alla tabella individuale di recupero", si legge.