Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: qualificazioni Mondiali e Serie C

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: qualificazioni Mondiali e Serie CTuttoNapoli.net
© foto di Federico Serra
Oggi alle 07:00Brevi
di Antonio Noto

Continuano gli impegni delle nazionali con i match di qualificazioni ai Mondiali del 2026 della zona africana ed europea. Si gioca anche in Serie C con la terza giornata di campionato. Di seguito la programmazione in tv.

15.00 Lettonia-Serbia (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT ARENA e NOW

15.00 Gubbio-Perugia (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

15.00 Alcione-Lumezzane (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

15.00 Albinoleffe-Renate (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

15.00 Roma-Milan (Serie A Women's Cup) - SKY SPORT CALCIO e NOW

17.30 Ascoli-Juventus Next Gen (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW

17.30 Giugliano-Foggia (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 252) e NOW

17.30 Sorrento-Trapani (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

17.30 Arezzo-Vis Pesaro (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

17.30 Carpi-Campobasso (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

17.30 Torres-Pianese (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

18.00 Inghilterra-Andorra (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

18.00 Armenia-Portogallo (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT CALCIO e NOW

18.00 Inter-Fiorentina (Serie A Women's Cup) - SKY SPORT UNO e NOW

18.00 Nigeria-Ruanda (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+

20.30 Diretta Gol Serie C - SKY SPORT CALCIO e NOW

20.30 Catania-Monopoli (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.30 Union Brescia-Pro Vercelli (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.30 Casarano-Benevento (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.30 Casertana-Potenza (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

20.30 Pergolettese-Cittadella (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

20.45 Irlanda-Ungheria (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT MAX e NOW