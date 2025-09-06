Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: qualificazioni Mondiali e Serie C
Continuano gli impegni delle nazionali con i match di qualificazioni ai Mondiali del 2026 della zona africana ed europea. Si gioca anche in Serie C con la terza giornata di campionato. Di seguito la programmazione in tv.
15.00 Lettonia-Serbia (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT ARENA e NOW
15.00 Gubbio-Perugia (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW
15.00 Alcione-Lumezzane (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
15.00 Albinoleffe-Renate (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
15.00 Roma-Milan (Serie A Women's Cup) - SKY SPORT CALCIO e NOW
17.30 Ascoli-Juventus Next Gen (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW
17.30 Giugliano-Foggia (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 252) e NOW
17.30 Sorrento-Trapani (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
17.30 Arezzo-Vis Pesaro (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
17.30 Carpi-Campobasso (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
17.30 Torres-Pianese (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
18.00 Inghilterra-Andorra (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
18.00 Armenia-Portogallo (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT CALCIO e NOW
18.00 Inter-Fiorentina (Serie A Women's Cup) - SKY SPORT UNO e NOW
18.00 Nigeria-Ruanda (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
20.30 Diretta Gol Serie C - SKY SPORT CALCIO e NOW
20.30 Catania-Monopoli (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.30 Union Brescia-Pro Vercelli (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Casarano-Benevento (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.30 Casertana-Potenza (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
20.30 Pergolettese-Cittadella (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
20.45 Irlanda-Ungheria (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT MAX e NOW
