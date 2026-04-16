Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: quarti di EL e Conference, giocano due italiane
Non mancano gli appuntamenti calcistici in questo giovedì 16 aprile, in cui sono in programma i quarti di finale di ritorno di Europa League e di Europa Conference League. Tra le sei sfide, giocano due squadre di Serie A: alle ore 21:00 c'è Aston Villa-Bologna di EL e Fiorentina-Crystal Palace di ECL. Di seguito la programmazione in tv.
GIOVEDÌ 16 APRILE
18.45 Celta-Friburgo (Europa League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 256) e NOW
18.45 AZ-Shakhtar Donetsk (Conference League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 257) e NOW
21.00 Diretta Gol Europa e Conference League - SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Aston Villa-Bologna (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 Fiorentina-Crystal Palace (Conference League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.00 Nottingham Forest-Porto (Europa League) - TV8, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 254) e NOW
21.00 Betis-Braga (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
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