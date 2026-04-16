Tuttosport: "Juve, ce la fai senza Yildiz?"
La prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport si apre con una domanda che il quotidiano pone alla Juventus: "Juve, ce la fai senza Yildiz? Infiltrazioni al ginocchio per il turco: si deve fermare", si legge nell'apertura del giornale torinese: "Domenica il Bologna, prima tappa dell'assalto finale alla Champions: la tendinopatia rischia di togliere Kenan a Spalletti, costretto a inventarsi un attacco alternativo. Milik di nuovo ko, infortunio muscolare alla coscia: ha chiuso qui. Idea Rennes per Openda".
Nel taglio alto si parla invece del Torino e degli investitori interessati all'acquisto del club: "Toro, dopo gli arabi attesi gli americani. A fine 2025 studio e rinuncia di una famiglia saudita: ora... Una proposta da Riad, con Fassone consulente, non è poi giunta a Cairo. Ma adesso che il presidente come 21 anni fa ha ribadito la disponibilità a cedere il club, si aspettano novità dagli Usa. Anche Bank of America in azione. Zapata organizza la grigliata al Filadelfia".
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