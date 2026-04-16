Prima pagina Corriere dello Sport: "Allegri-Milan, gelo. I due mai così distanti"

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"Gelo" è la parola con cui il Corriere dello Sport apre oggi la sua prima pagina, dedicata a Massimiliano Allegri e alla sua permanenza al Milan che appare sempre più lontana: "Decide Allegri. Max e il Milan sono sempre più distanti. E Cardinale dov'è? Rapporti complicati con Furlani e Ibra: la Champions piò chiarire il futuro. Prima la qualificazione, poi il confronto sul progetto: tanti equivoci sul tavolo. Voci su Italiano e D'Amico. La Nazionale resta la grande tentazione", si legge.

A fondo pagina trova invece spazio la serata di Champions League e, soprattutto, la partita bella e discussa tra Bayern Monaco e Real Madrid che alla fine ha premiato i bavaresi: "II Bayern e l'arbitro eliminano il Real. Champions, Kean batte 4-3 i Blancos. Rosso a Camavinga. Festa Arsenal", che conquista la semifinale eliminando lo Sporting Lisbona.