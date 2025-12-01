Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: termina la 13ª giornata di Serie A

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: termina la 13ª giornata di Serie ATuttoNapoli.net
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 07:00Brevi
di Antonio Noto

In questo lunedì 1° dicembre termina la tredicesima giornata di Serie A. Alle 20.45 si gioca il Monday Night tra Bologna e Cremonese. Si gioca anche In Serie C e in Liga. Di seguito la programmazione in tv.

LUNEDI' 1 DICEMBRE

14.30 Italia-Belgio Under 23 femminile (Amichevole) - VIVO AZZURRO TV

16.00 Sassuolo-Fiorentina (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

18.00 Gorica-Dinamo Zagabria (Campionato croato) - COMO TV

20.30 Benevento-Salernitana (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.30 Cittadella-Union Brescia (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.30 Vis Pesaro-Ascoli (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.45 Bologna-Cremonese (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

21.00 Rayo Vallecano-Valencia (Liga) - DAZN

21.00 Barracas Central-Gimnasia La Plata (Playoff campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV