Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: termina la 17ª giornata di Serie A

Ci sono diversi appuntamenti calcistici in questo lunedì 23 dicembre. Termina la giornata 17 di Serie A che prevede gli ultimi due match. Alle 18,30 la Fiorentina ospita l'Udinese, a chiudere, alle 20,45, il Monday Night tra Inter e Como. Si gioca anche per il campionato Primavera, in Serie C, in Portogallo e Grecia. Di seguito la programmazione in tv.

LUNEDI' 23 DICEMBRE

12.00 Verona-Genoa (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

14.00 Cagliari-Fiorentina (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

14.00 Asteras-Aris (Campionato greco) - MOLA

16.00 Torino-Bologna (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

18.30 Fiorentina-Udinese (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

19.45 Benfica-Estoril (Campionato portoghese) - DAZN

20.30 Trapani-Foggia (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.45 Inter-Como (Serie A) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW