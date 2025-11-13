Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: torna in campo l'Italia di Gattuso
Iniziano gli impegni delle nazionali con i match di qualificazioni ai Mondiali del 2026 della zona europea. Torna in campo la Nazionale di Rino Gattuso, che a Zimbru affronta la Moldavia. Alle 18 scende in campo anche la capolista del girone dell'Italia, la Norvegia, che battendo l'Estonia staccherebbe il pass per i Mondiali. Di seguito la programmazione in tv.
17.00 Emirati Arabi Uniti-Iraq (Qualificazioni Mondiali) - ONEFOOTBALL
17.00 Nigeria-Gabon (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
18.00 Diretta Gol Qualificazioni Mondiali - SKY SPORT CALCIO e NOW
18.00 Norvegia-Estonia (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT ARENA e NOW
20.00 Camerun-Congo (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
20.45 Moldavia-Italia (Qualificazioni Mondiali) - RAI 1
20.45 Diretta Gol Qualificazioni Mondiali - SKY SPORT CALCIO e NOW
20.45 Francia-Ucraina (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT ARENA e NOW
