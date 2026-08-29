Calcio in Tv, le gare del 29 agosto: alle 13.30 apre il Liverpool, poi quattro gare di A
C'è tantissimo calcio da poter seguire in televisione quest'oggi, sabato 29 agosto 2026. Prosegue la 2^ giornata di Serie A, con altre quattro partite. Tre alle ore 18:30 e in serata la Juventus contro il Parma. Ma non solo la massima divisione, perché si scende in campo anche in B e in C. Senza scordarsi poi dei tornei internazionali: di seguito tutti i principali appuntamenti televisivi di oggi con il calcio, con a fianco di ogni match l'orario del fischio d'inizio.
13.30 Liverpool vs Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW
13.30 Middlesbrough vs West Bromwich Albion (Championship) - COMO TV
15.30 Lipsia vs Borussia Monchengladbach (Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW
16.00 Bournemouth vs Everton (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 257) e NOW
16.00 Coventry vs Hull (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW
17.00 Levante vs Betis (Liga) - DAZN
18.00 Foggia vs Salernitana (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT(canale 251) e NOW
18.00 Ravenna vs Latina (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT(canale 252) e NOW
18.00 Ostiamare vs Grosseto (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW
18.00 Torres vs Sambenedettese (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW
18.00 Savoia vs Casertana (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW
18.00 Sorrento vs Crotone (Serie C) - SKY SPORT(canale 256) e NOW
18.30 Zona Serie A - DAZN
18.30 Fiorentina vs Frosinone (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
18.30 Sassuolo vs Torino (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)
18.30 Monza vs Udinese (Serie A) - DAZN
18.30 Tottenham vs Newcastle (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW
18.30 Borussia Dortmund vs Amburgo (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA e NOW
19.00 Virtus Entella vs Cesena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
19.00 Sampdoria vs Juve Stabia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
19.00 Real Sociedad vs Espanyol (Liga) - DAZN
19.00 Academico Viseu vs Porto (Campionato portoghese) - DAZN
20.30 Milan vs Como (Serie A Women's Cup) - SKY SPORT CALCIO e NOW
20.45 Juventus vs Parma (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.00 Ascoli vs Carrarese (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
21.00 Avellino vs Vicenza (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
21.00 Padova vs Verona (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
21.00 Monopoli vs Catania (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT(canale 251) e NOW
21.00 Forlì vs Pescara (Serie C) - SKY SPORT(canale 252) e NOW
21.00 Spezia vs Campobasso (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT(canale 253) e NOW
21.00 Inter U23 vs Team Altamura (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW
21.00 Pineto vs Livorno (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW
21.00 Cosenza vs Potenza (Serie C) - SKY SPORT(canale 256) e NOW
21.30 Siviglia vs Atletico Madrid (Liga) - DAZN
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