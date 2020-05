Campania, slitta a giovedì riapertura di bar e ristoranti. De Luca: "Da noi misure diverse"

Quando riapriranno bar, ristoranti e pizzerie? Attualmente il loro servizio è limitato all'asporto e al delivery e sarà così almeno fino a giovedì prossimo. Ad annunciarlo è Vincenzo De Luca, Governatore della Campania, nella classica diretta Facebook del venerdì (Clicca qui): "Le linee guida dell'Inail non sono attuabili e in Campania non le applicheremo. Bisogna capire bene come procedere, serve tempo. Mi auguro che riusciremo a riaprire giovedì prossimo. Credo sia necessario aprire tutto giovedì e non lunedì, perché non ci sarà nemmeno il tempo per fare la sanificazione dei locali. Se dovessimo aprire lunedì, il 70% non potrebbe aprire".

MISURE - "Noi vogliamo aprire tutto ma con misure diverse da quelle nazionali. Vogliamo la distanza di un metro tra i clineti e non di due metri, stiamo elaborando un protocollo di sicurezza con pannelli protettivi tra un tavolo e l'altro. Ai produttori di plexiglass manderemo la Guardia di Finanza, siamo arrivati alla vergogna di 300 euro per metro quadro. Meglio prendersi tre giorni in più e permettere ai ristoratori di prepararsi al meglio".