Caos Barça, svelata la cifra shock del contratto di Messi: Leo vuole fare causa a Bartomeu

Domenica a dir poco agitata per il Barcellona e Lionel Messi. El Mundo ha pubblicato in prima pagina il contratto firmato dall'argentino lo scorso giugno 2017 e in scadenza il 30 giugno prossimo. "Il contratto faraonico di Messi che rovina il Barça", si legge nel titolo, poi si va nel dettaglio delle cifre: 555.237.619 euro, più di mezzo miliardo, ben 139 milioni a stagione, ai quali vanno aggiunti i 115 di bonus alla firma e altri 80 di bonus fedeltà. Il club catalano ha confermato l'autenticità del documento, ma ha specificato in un comunicato ufficiale di voler fare causa al quotidiano per aver pubblicato informazioni riservate. Nonostante la risposta del club, Marca ha svelato un particolare interessante: Messi vuole far causa all'ex presidente Bartomeu e ad altre quattro persone a conoscenza del contratto. A Leo non è andata giù la divulgazione di informazioni relative al proprio patrimonio.