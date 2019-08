Caputi: "Con la virata al 4-2-3-1 il Napoli ha bisogno di James o Lozano"

Massimo Caputi, caposervizi del quotidiano Il Messaggero, ha rilasciato alcune dichiarazioni, soffermandosi sul mercato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Avere un allenatore che conosce già bene il materiale a disposizione è un vantaggio. Non mi sorprende questa virata ad un 4-2-3-1, che sembra cucito sulle spalle di un giocatore che ha determinate caratteristiche come James e Lozano. Sono questi i due profili che più servirebbero al Napoli per migliorarsi ed essere più vicino a quel tipo di gioco che vuole fare Ancelotti, la cui esperienza è una garanzia. Ben venga questo 4-2-3-1 per vedere un Napoli più offensivo. Il tutto sarà facilitato dall'acquisto di Manolas, che ha maggiore capacità di recuperare e quindi può permettere al Napoli di giocare più alto".