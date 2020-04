Chiusura confini Campania, Feltri contro De Luca: "Vale anche per chi preferirebbe uscirne?"

Ieri in conferenza il governatore della Campania Vincenzo De Luca era stato chiaro sulla chiusura dei confini qualora le regioni del nord avessero deciso di accelerare il ritorno alla normalità. Dopo tali affermazioni, il giornalista di Libero Vittorio Feltri non ha perso occasione per pungolare De Luca sui social: "De Luca vuole chiudere i confini della Campania. Solo per quelli che chiedono di entrare o anche per quelli che preferirebbero uscire?"

De Luca vuole chiudere i confini della Campania. Solo per quelli che chiedono di entrare o anche per quelli che preferirebbero uscire? — Vittorio Feltri (@vfeltri) April 18, 2020