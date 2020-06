Cina, sei calciatori vanno a bere violando le norme anti-Covid: la Federcalcio li sospende

Guai per sei calciatori della nazionale under 19 cinese che hanno lasciato senza autorizzazione il ritiro di Shanghai, attorno alla mezzanotte, per andare a bere violando le norme anti Coronavirus. La Federcalcio cinese li ha sospeso per sei mesi e dovranno restare fermi fino al 30 novembre prossimo e saranno ulteriormente sanzionati dai rispettivi club. A riportarlo è l'edizione de Il Corriere dello Sport.