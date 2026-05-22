Ufficiale City, ecco l'annuncio: Guardiola saluta, finisce un'era straordinaria

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Il Manchester City ha annunciato ufficialmente l’addio di Pep Guardiola, che lascia la guida tecnica della squadra dopo un decennio ricco di trionfi e successi. La decisione segna la fine di un ciclo storico per il club inglese, trasformato profondamente dall’allenatore spagnolo sin dal suo arrivo. Sotto la sua gestione il City ha raggiunto risultati straordinari, imponendosi come una delle squadre più dominanti del calcio europeo e mondiale.

Addio a Guardiola: il City saluta un’era

Nel corso della sua era al Manchester City, Guardiola ha ridefinito lo stile di gioco del club, portandolo a livelli di eccellenza mai raggiunti prima. Il suo impatto va oltre i trofei, lasciando un’eredità tattica e culturale che influenzerà il calcio inglese anche negli anni a venire. La società si prepara ora ad aprire un nuovo capitolo, consapevole del vuoto lasciato da una figura centrale nella sua storia recente. Al suo posto dovrebbe arrivare Maresca.