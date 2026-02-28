Il bello del calcio. Acciuffata per i capelli contro tutto e tutti

Il calcio è anche questo, quando forse non la meriti di vincere arriva una vittoria acciuffata per i capelli. Eppure era iniziata benissimo. Pronti via e il Napoli è in vantaggio. Il primo tempo parte alla grande. Gli azzurri manovrano veloci sulla destra Politano al centro, un batti e ribatti e Hojlund con una parabola arcuata di testa indovina l’angolo e batte Montipò. Il Napoli poi si spegne, il Verona giochicchia e la gara diventa noiosa. Ci prova Elmas da fuori ma il tiro è respinto da Montipò e ci prova anche Spinazzola da fuori ma sfera esce alta. Il Verona si affaccia pochissimo in attacco ma al Napoli sembra mancare lo spunto per chiudere il tempo con un vantaggio più largo.

Il secondo tempo è bruttissimo. Il Napoli è assente. Giochicchia con sufficienza e con poca cattiveria. Il Verona sembra poca cosa ma almeno ci mette l’anima. Succede pochissimo poi incredibilmente arriva un calcio d’angolo. Buongiorno viene spinto vistosamente ma Colombo concede il corner. Dalla bandierina il Verona incredibilmente pareggia. Tiro da fuori di Akpa e deviazione di Hojlund che la mette nella sua porta. Il Napoli sembra alle corde e anche i cambi di Conte non servono a dare la scossa ad una squadra che è sembrata molle e svagata. Poi succede quello che non ti aspetti il Verona rischia di vincerla Bowie e con mere che rischia grosso, poi dall’altro lato il Napoli guadagna un angolo dal corner Giovane serve Lukaku sottomisura che insacca per una vittoria forse non meritata ma stupenda.