Pronti via: il Napoli la sblocca dopo 2 minuti! Colpisce Hojlund di testa

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:03Brevi
di Davide Baratto

Pronti via: il Napoli è già in vantaggio contro l'Hellas Verona dopo soli due minuti di gioco. Cross dalla destra di Politano, deviazione, Hojlund colpisce di testa e Montipò non ci arriva.

