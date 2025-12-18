Foto

Clamoroso colpo al volto di Maignan a Politano: arbitro e Var ignorano l'episodio

Oggi alle 21:20
di Davide Baratto

Intorno al 55esimo minuto di gioco durante Milan-Napoli, il portiere dei rossoneri Mike Maignan colpisce al volto, in maniera intenzionale, l'azzurro Matteo Politano. Episodio chiave da possibile espulsione e calcio di rigore, ma clamorosamente l'arbitro lascia proseguire e anche il VAR non interviene dopo un silent check. Di seguito la foto.