Napoli in vantaggio! Hojlund inventa e Neres deve solo appoggiare
TuttoNapoli.net
Il Napoli passa in vantaggio al 39esimo minuto del match di Supercoppa contro il Milan. Imbucata di Spinazzola in area, Hojlund protegge palla con il corpo e inventa un passaggio che taglia fuori anche Maignan: a pochi passi si fa trovare pronto David Neres che deve solo appoggiarla in rete.
Pubblicità
Brevi
Copertina LiveConferenza Conte: "Vogliamo la finale! Lobotka ok e non cambio modulo. Su Lukaku..." di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
28 dic 2025 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Cremonese
|Napoli
In primo piano
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Quando il vento è contrario non riusciamo a gestire le situazioni. Annata difficile, ma non dobbiamo scoraggiarci"
Fabio TarantinoPodcastBellinazzo annuncia a Radio TN: "A gennaio il Napoli avrà blocco soft del mercato, ma va spiegato bene!"
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la scioccante confessione, la petizione per Udine, l’ineguagliabile record di Lucca e l’incubo dei mediani adattati
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Non è un passo falso, dato tutto! Benfica sottovalutato? Non siamo ignoranti. Su Lobotka e Gutierrez..."
Antonio NotoConte a Sky: "Siamo arrivati un po’ cotti, loro hanno meritato. Mi auguro di recuperare Lobo e Gutierrez"
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com