Napoli in vantaggio! Hojlund inventa e Neres deve solo appoggiare
Davide Baratto

Il Napoli passa in vantaggio al 39esimo minuto del match di Supercoppa contro il Milan. Imbucata di Spinazzola in area, Hojlund protegge palla con il corpo e inventa un passaggio che taglia fuori anche Maignan: a pochi passi si fa trovare pronto David Neres che deve solo appoggiarla in rete.