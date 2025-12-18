Finisce il primo tempo a Riad: Napoli avanti 1-0 sul Milan

Il primo tempo a Riyadh chiude sul parziale di 1-0 a favore del Napoli, che ha infilato il Milan al minuto 39 grazie ad un tap-in di David Neres. Poco prima c'era stata un'ottima occasione per i rossoneri, sprecata da Nkunku, mentre nei minuti di recupero Hojlund ha trovato la parata di Maignan a negargli il raddoppio. Puoi vivere le emozioni di Napoli-Milan su Radio Tutto Napoli cliccando QUI