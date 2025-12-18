Hojlund show! Gol da manuale del centravanti, il Napoli raddoppia

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:25Brevi
di Davide Baratto

Rasmus Hojlund raddoppia! Napoli in vantaggio per 2-0 sul Milan quando abbiamo superato l'ora di gioco. Gol da manuale del centravanti da parte del danese: passaggio filtrante di Spinazzola, Hojlund prima viene incontro e protegge con il corpo, poi lascia scorrere la palla e con il mancino a incrociare batte Maignan.