Hojlund show! Gol da manuale del centravanti, il Napoli raddoppia
Rasmus Hojlund raddoppia! Napoli in vantaggio per 2-0 sul Milan quando abbiamo superato l'ora di gioco. Gol da manuale del centravanti da parte del danese: passaggio filtrante di Spinazzola, Hojlund prima viene incontro e protegge con il corpo, poi lascia scorrere la palla e con il mancino a incrociare batte Maignan.
