Ufficiale

Ancelotti jr, subito addio al Botafogo: saluta dopo cinque mesi, il motivo

Ancelotti jr, subito addio al Botafogo: saluta dopo cinque mesi, il motivoTuttoNapoli.net
© foto di Insidefoto/Image Sport
Oggi alle 10:30Brevi
di Fabio Tarantino

E' durata poco l'avventura brasiliana di Davide Ancelotti. "II Botafogo comunica che Davide Ancelotti non è più l'allenatore della prima squadra". È tutto vero: il Botafogo, infatti, come si legge nella nota ufficiale del club, ha sollevato dall'incarico il figlio del CT del del Brasile Carlo Ancelotti, al suo primo incarico da allenatore in solitaria.

Cinque mesi fa la firma del figlio d'arte per accomodarsi sulla panchina del club bianconero, adesso l'addio del 36enne parmense dopo una stagione non proprio esaltante: chiuso in sesta posizione nel campionato brasiliano, a 16 punti dai campioni del Flamengo ed eliminato dalla Liga de Quito dell'Ecuador agli ottavi di finale dell'ultima Coppa Libertadores.