Il Napoli abbatte il diavolo: chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!

Il Napoli abbatte il Milan e va in finale di Supercoppa Italiana! Le reti di David Neres e di Rasmus Højlund condannano il Milan al ritorno in Italia: una gara dominata dagli azzurri per tutti e novanta i minuti. Maignan non perfetto sulla rete del vantaggio di Neres, ma il portiere del Milan salva la sua difesa almeno 3 volte. Nella ripresa è Rasmus Højlund a salire sui pedali e a raddoppiare con un mancino perfetto all'angolo!

